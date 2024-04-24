Евертон приймає Ліверпуль у рамках 29 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Евертон – Ліверпуль стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі Setanta Sports. "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію гри.

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Віталій Миколенко традиційно виходить у старті Евертона. Головним його суперником у дербі стане Мохамед Салах. Ліверпуль претендує на чемпіонство, а "іриски" борються за виживання.

Стартові склади команд

Евертон: Пікфорд – Годфрі, Тарковскі, Брентвейт, Миколенко – Харрісон, Гарнер, Гуйє, Макніл – Дукуре, Калверт-Льюїн.

Запасні: Віржінія, Кін, Янг, Хант, Онана, Воррінгтон, Гомеш, Шерміті, Данджума.

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Собослай, Мак Аллістер, Джонс – Салах, Нуньєс, Діас.

Запасні: Келлехер, Гомес, Ендо, Елліот, Цімікас, Гравенберх, Кларк, Даннс, Кванса.