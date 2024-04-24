Эвертон принимает Ливерпуль в рамках 29 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Эвертон – Ливерпуль стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе Setanta Sports. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Виталий Миколенко традиционно выходит в старте Эвертона. Главным его соперником в дерби станет Мохамед Салах. Ливерпуль претендует на чемпионство, а "ириски" борются за выживание.

Стартовые составы команд

Эвертон: Пикфорд – Годфри, Тарковски, Брентуэйт, Миколенко – Харрисон, Гарнер, Гуйе, Макнил – Дукуре, Калверт-Льюин.

Запасные: Виржиния, Кин, Янг, Хант, Онана, Воррингтон, Гомеш, Шермити, Данджума.

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Собослай, Мак Аллистер, Джонс – Салах, Нуньес, Диас.

Запасные: Келлехер, Гомес, Эндо, Эллиот, Цимикас, Гравенберх, Кларк, Даннс, Кванса.