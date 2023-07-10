Захисник збірної України Віталій Миколенко поки що не готуватиметься з Евертоном до наступного сезону.

Евертон вирушив до Швейцарії на передсезонний збір. Шон Дайч взяв 28 футболістів, серед яких немає Миколенка. Причини відсутності українця офіційний сайт клубу не повідомляє. Лише згодом з'явилося доповнення, що гравці, які їздили у збірні, а також травмовані, отримали додатковий відпочинок.

Миколенко став одним з облич нової форми Евертона

Віталій пропустив останні тури АПЛ через пошкодження, однак у червні зіграв три матчі за збірну України. У минулому сезоні Миколенко був основним лівим захисником "ірисок", провівши 34 гри.

Евертон планує підсилити позицію лівого захисника та створити конкуренцію Миколенку. Клуб зацікавлений у підписанні Балло-Туре з Мілана, повідомляє FootMercato. Інший варіант – Рожеріо з Сассуоло, як інформує Liverpool Echo.

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