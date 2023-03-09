Віталій Миколенко пропускав зустріч у минулому турі проти Ноттінгем Форест через хворобу. На прес-конференцій наставник "ірисок" Дайч надав інформацію щодо українця.

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"Ми маємо оцінити фізичний стан Миколенка. Він тільки повернувся після хвороби, але тренувався з командою. Паттерсон зіграв ще одну гру, але все ще йому потрібно набрати форму", – розповів Дайч пресі.

Нагадаємо, що Евертон посідає 18 місце в турнірній таблиці АПЛ з 22 пунктами. У 27 турі підопічні Дайча зіграють проти Брентфорда, якому належить Єгор Ярмолюк. Віталій Миколенко цьому сезону зіграв у 25 матчах чемпіонату, результативними діями не відзначився.

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