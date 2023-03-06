Склад збірної України на перший офіційний матч у 2023 році може мати кілька несподіванок.

Блогер Михайло Співаковський взяв інтерв'ю у Руслана Ротаня, який тимчасово буде виконувати обов'язки головного тренера "синьо-жовтих". Ведучий ТаТоТаке поділився наступною інформацією щодо можливого складу на гру проти Англії:

– Сергій Ребров давав Ротаню консультації перед вибором заявки. Окрім анонсованого Євгена Коноплянки, сюрпризів небагато;

– Травмовані Ілля Забарний та Андрій Ярмоленко мають менше 50% шансів повноцінно підготуватися до поєдинку такого рівня;

– Віталій Миколенко зміститься з флангу і складе компанію "залізному" Миколі Матвієнку в центрі захисту – незвична пара лівоногих. Зліва безальтернативним варіантом стане Едуард Соболь;

– Роман Яремчук і Руслан Маліновський ризикують випасти з основи. Артем Довбик зараз виглядає значно краще за форварда Брюгге, а Георгій Судаков має чудовий зв'язок з Мудриком і тим-таки Матвієнком.

Нагадаємо, збірна України розпочне свій збір 20 березня у Лондоні. Поєдинок проти Англії в рамках відбору Євро-2024 відбудеться 26 березня на стадіоні Вемблі.

Збірна України – вершник без голови: Ротань не потрібен, альтернативний кандидат і фактор Мудрика