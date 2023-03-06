Збірна України може здивувати складом на Англію – без Забарного і Ярмоленка, нова роль Миколенка, дві зірки поза стартом
Склад збірної України на перший офіційний матч у 2023 році може мати кілька несподіванок.
Блогер Михайло Співаковський взяв інтерв'ю у Руслана Ротаня, який тимчасово буде виконувати обов'язки головного тренера "синьо-жовтих". Ведучий ТаТоТаке поділився наступною інформацією щодо можливого складу на гру проти Англії:
– Сергій Ребров давав Ротаню консультації перед вибором заявки. Окрім анонсованого Євгена Коноплянки, сюрпризів небагато;
– Травмовані Ілля Забарний та Андрій Ярмоленко мають менше 50% шансів повноцінно підготуватися до поєдинку такого рівня;
– Віталій Миколенко зміститься з флангу і складе компанію "залізному" Миколі Матвієнку в центрі захисту – незвична пара лівоногих. Зліва безальтернативним варіантом стане Едуард Соболь;
– Роман Яремчук і Руслан Маліновський ризикують випасти з основи. Артем Довбик зараз виглядає значно краще за форварда Брюгге, а Георгій Судаков має чудовий зв'язок з Мудриком і тим-таки Матвієнком.
Нагадаємо, збірна України розпочне свій збір 20 березня у Лондоні. Поєдинок проти Англії в рамках відбору Євро-2024 відбудеться 26 березня на стадіоні Вемблі.
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