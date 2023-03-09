Виталий Миколенко пропускал встречу в прошлом туре против Ноттингема Форест из-за болезни. На пресс-конференциях наставник "ирисок" Дайч предоставил информацию об украинце.

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"Мы должны оценить физическое состояние Миколенко. Он только вернулся после болезни, но тренировался с командой. Паттерсон сыграл еще одну игру, но все еще ему нужно набрать форму", – рассказал Дайч прессе.

Напомним, что Эвертон занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ с 22 пунктами в своем активе. В 27 туре подопечные Дайча сыграют против Брентфорда. Виталий Миколенко в этом сезоне сыграл в 25 матчах за Эвертон. Результативными действиями украинский фулбек не отличился.

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