Евертон поступився Астон Віллі (0:2) у 25 турі АПЛ. Звіт та огляд дуелі з Віталієм Миколенком читайте на Футбол 24.

Евертон відвів загрозу й потужно відповів

Капітани обох команд вийшли зі синьо-жовтими пов'язками на знак підтримки України у річницю вторгнення Росії, окремі знаки у кольорах нашого прапора мали і тренери.

Старт пройшов у боротьбі й намаганнях захопити ініціативу. Вдалось це гостям, які потроху притиснули суперника до воріт, заробивши небезпечний штрафний. Дінь пробив вище. Воткінс вдало забігав за спини захисників, але Пікфорд вчасно вийшов та ефектно врятував.

Після екватору тайму Евертон відвів загрозу від своїх воріт і почав атакувати у відповідь. Спершу були безрезультатні простріли з флангу, але з кожною атакою ставало все гостріше. Надактивними були Макніл та Івобі, через яких розвивались атаки. Мопе мав чудову нагоду забити – замкнув подачу з кутового, але м'яч пролетів у кількох сантиметрах від стійки.

Важлива роль Миколенка до перерви

Треба відзначити роль захисника збірної України. При стартовій навалі суперника він виграв чи не всі єдиноборства в обороні. Лише раз зіграв невдало, коли перед свистком на перерву був засліплений сонцем. Спочатку Віталій через раз підключався до атак, а наприкінці тайму активно грав попереду. Так, на 30 хвилині Макніл побачив молодого українця, який відкривався. Той обіграв захисника, але простріл заблокували.

Кількома миттєвостями пізніше Миколенко розкішно подав у штрафний. Онана виграв боротьбу у двох візаві та пробив під поперечку. Чемпіон світу Еміліано Мартінес в ефектному стрибку парирував, "вкравши" потенційний асист в українця. Це був найкращий момент на дві команди до перерви.

Обмін фантастичними моментами і помилки (українця теж)

Евертон продовжив тиснути і після виходу з роздягальні. Лише дивом сфера не влетіла у ворота Мартінеса на 55 хвилині. Подача зі стандарту, скидка від Тарковскі та удар Івобі, який бере на себе лежачий оборонець. М'яч відлетів до Мопе, який пробив. Сферу ледь встигли винести з лінії воріт.

Астон Вілла блискавично перехопила ініціативу. Дінь промчався лівим флангом і прострілив, а Воткінс, вигравши боротьбу у Миколенка, впритул розстрілював Пікфорда. Сейв, каркас, винесення м'яча з лінії від Тарковскі. А далі Макгінн пробрався у штрафний. Проти нього у підкаті незграбно полетів Гуйє. Пенальті. Воткінс підійшов до сфери та вгатив під поперечку! Нападник став першим в історії Астон Вілли гравцем, який відзначився у 5 матчах АПЛ поспіль.

The first Aston Villa player to score in five consecutive @PremierLeague games.



Ollie Watkins. pic.twitter.com/6MeJ1cACEP — Aston Villa (@AVFCOfficial) February 25, 2023

Евертону не вистачило сил

Шон Дайч підсилив атаку, випустивши Грея та Сіммса. Останній одразу після виходу на заміну пробив з розвороту – вище. На 69 хвилині проти Миколенка, який увірвався у штрафний, пішов Камара у підкаті. Чисто у м'яч. "Іриски" помчали вперед, але гостроти не було. Протягом матчу вони активно пресингували, що, ймовірно, вплинуло на їхні сили йти в атаку.

Водночас Астон Вілла кілька разів зловила їх на контратаці. Фатальною стала 82 хвилина. Макгінн віддав на Буендію, той легко прибрав візаві та пробив повз Пікфорда. 2:0! Відповісти вдалось лише не найкращим ударом Тарковскі.

"Іриски" відверто сподобались і заслужили хоча б на нічию. Але це футбол. Поразка повернула Евертон (21 заліковий бал) у зону вильоту, адже Вест Хем та Лідс у паралельних матчах здобули перемоги. Астон Вілла набрала 31 пункт (11 місце) та зрівнялась із Челсі.

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