Видання TheOther14 оприлюднило рейтинг найкращих гравців АПЛ за відсотком успішності відборів. Очолив його захисник Вулверхемптона Раян Аїт-Нурі – 85,7%.

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Потрапив до переліку і Віталій Миколенко. Українець посів 12 місце, маючи 75,6% вдалих відбирань. Цікаво, що Миколенко здійснив 34 спроби – третій показник після Вінісіуса Соузи з Шеффілд Юнайтед (40) та Владіміра Цоуфала (35).

До слова, Віталій провів 12 матчів за Евертон цього сезону, в яких відзначився 2 забитими голами.

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