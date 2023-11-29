Издание TheOther14 обнародовало рейтинг лучших игроков АПЛ по проценту успешности отборов. Возглавил его защитник Вулверхэмптона Райан Аит-Нури – 85,7%.

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Попал в перечень и Виталий Миколенко. Украинец занял 12 место, имея 75,6% удачных отбиваний. Интересно, что Миколенко совершил 34 попытки – третий показатель после Винисиуса Соузы из Шеффилд Юнайтед (40) и Владимира Цоуфала (35).

К слову, Виталий провел 12 матчей за Эвертон в этом сезоне, в которых отметился 2 забитыми голами.

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