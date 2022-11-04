Transfermarkt оновив трансферні ціни деяких гравців. Зокрема, вартість змінилась у Віталія Миколенка, якого тепер оцінюють у 22 мільйони євро – до цього українець коштував 18 млн.

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Це дозволило лівому оборонцю Евертона піднятись у топ-10 найдорожчих лівих захисників АПЛ – Миколенко ділить 9-10 місце з Ріко Генрі з Брентфорда.

Очолює рейтинг Марк Кукурелья (55 мільйонів євро). У стільки ж оцінюють Ендрю Робертсона, а на третій сходинці розташувався Бен Чілвел (38 млн). Цікаво, що на четвертому місці опинився інший українець – Олександр Зінченко (32 мільйони).

Додамо, що Миколенко провів 13 матчів за Евертон у поточному сезоні, проте не відзначався результативними діями.

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