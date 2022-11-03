Артета оцінив відновлення Зінченка від травми – українець не грав останній місяць
Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився інформацією щодо того, як проходить реабілітація Олександра Зінченка та ще двох травмованих "канонірів".
"Стан Сака, Елнені та Зінченка? Очевидно, вони на різних стадіях відновлення. У Елнені була довгострокова травма, але зараз він дійсно відновився, і тренується з командою вже тиждень або два.
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Алекс (Зінченко – прим.) зовсім нещодавно повернувся, і він провів два тренування. Букайо просто пропустив одне або два тренування, сьогодні все було добре", – наводить слова Артети офіційний сайт Арсенала.
Українець не грав з 1 жовтня, коли Арсенал переміг Тоттенхем у дербі. У лівого захисника "канонірів" стався рецидив травми литкового м'яза, через який він пропустив аж 8 матчів. Вже сьогодні, 3 листопада, Арсенал зіграє з Цюріхом у поєдинку Ліги Європи. Лондонці вже розв'язали питання виходу до плей-офф турніру.
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