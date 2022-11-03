Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився інформацією щодо того, як проходить реабілітація Олександра Зінченка та ще двох травмованих "канонірів".

"Стан Сака, Елнені та Зінченка? Очевидно, вони на різних стадіях відновлення. У Елнені була довгострокова травма, але зараз він дійсно відновився, і тренується з командою вже тиждень або два.

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Алекс (Зінченко – прим.) зовсім нещодавно повернувся, і він провів два тренування. Букайо просто пропустив одне або два тренування, сьогодні все було добре", – наводить слова Артети офіційний сайт Арсенала.

Українець не грав з 1 жовтня, коли Арсенал переміг Тоттенхем у дербі. У лівого захисника "канонірів" стався рецидив травми литкового м'яза, через який він пропустив аж 8 матчів. Вже сьогодні, 3 листопада, Арсенал зіграє з Цюріхом у поєдинку Ліги Європи. Лондонці вже розв'язали питання виходу до плей-офф турніру.

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