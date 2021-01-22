Інтер склав цілий список із гравців, якими хотів би підсилити позицію лівого оборонця.

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За інформацією Calciomercato, фаворитами є латералі Челсі Маркос Алонсо та Емерсон Палмієрі. Також розглядається варіант із одноклубником Маліновського Робіном Госенсом, найменше шансів у гравця Барселони Хуніора Фірпо та представника Верони Федеріко Дімарко. Що стосується Миколенка, то його розглядають у статусі сенсаційно трансферу.

У поточному сезоні 21-річний оборонець провів у футболці "біло-синіх" 17 матчів, в яких відзначився 2 асистами. Динамо на зимову паузу в УПЛ пішло лідером з 1-очковою перевагою над Шахтарем.

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