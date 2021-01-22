Миколенко потрапив до списку інтересів Інтера, – ЗМІ
Захисник Динамо Віталій Миколенко продовжує цікавити європейських грандів.
Інтер склав цілий список із гравців, якими хотів би підсилити позицію лівого оборонця.
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За інформацією Calciomercato, фаворитами є латералі Челсі Маркос Алонсо та Емерсон Палмієрі. Також розглядається варіант із одноклубником Маліновського Робіном Госенсом, найменше шансів у гравця Барселони Хуніора Фірпо та представника Верони Федеріко Дімарко. Що стосується Миколенка, то його розглядають у статусі сенсаційно трансферу.
У поточному сезоні 21-річний оборонець провів у футболці "біло-синіх" 17 матчів, в яких відзначився 2 асистами. Динамо на зимову паузу в УПЛ пішло лідером з 1-очковою перевагою над Шахтарем.
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