Віссел Кобе оголосив про трансфер бразильця Лінкольна, якого сватали у київське Динамо.

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Офіційна сума переходу не розголошується, проте, Transfermarkt повідомляє, що за нападника заплатили лише 2,48 млн євро. Цікаво, що трансферна вартість Лінкольна за версією порталу оцінюється у 5,4 млн євро.

Загалом, бразилець провів 49 матчів у складі Фламенго, записавши до свого активу 6 голів та 3 асисти.

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