Миколенко: Після матчу з Чорноморцем побільшало моральної втоми

Захисник Динамо Віталій Миколенко прокоментував результат матчу проти Чорноморця (2:0) у 17 турі УПЛ.

"Забили два м'ячі з пенальті. Могли реалізувати ще моменти, коли не забивали у порожні ворота. Спокійно виграли матч. Втома? Можливо, моральної втоми побільшало. Трохи важко фізично, тому що граємо багато матчів.

Динамо – Чорноморець – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Повернення Бесєдіна? Радий, що він забив. Це додасть йому впевненості і він буде забивати. Тепер потрібно вигравати матч в Лізі Європи і брати три очки з Карпатами", – сказав Миколенко у прямому ефірі FootballHub.

Нагадаємо, Динамо вдома перемогло Чорноморець завдяки двом голам з пенальті. Кияни йдуть третіми з 35 очками, Чорноморець на 11 місці з 12 балами.