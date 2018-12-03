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ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ДИНАМО - ЧОРНОМОРЕЦЬ ЄВРО-2020

Миколенко: Після матчу з Чорноморцем побільшало моральної втоми

4 грудня 06:00 2 Читать на русском
Миколенко: Після матчу з Чорноморцем побільшало моральної втоми
Віталій Миколенко

Захисник Динамо Віталій Миколенко прокоментував результат матчу проти Чорноморця (2:0) у 17 турі УПЛ.

"Забили два м'ячі з пенальті. Могли реалізувати ще моменти, коли не забивали у порожні ворота. Спокійно виграли матч. Втома? Можливо, моральної втоми побільшало. Трохи важко фізично, тому що граємо багато матчів.

Динамо – Чорноморець – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Повернення Бесєдіна? Радий, що він забив. Це додасть йому впевненості і він буде забивати. Тепер потрібно вигравати матч в Лізі Європи і брати три очки з Карпатами", – сказав Миколенко у прямому ефірі FootballHub.

Нагадаємо, Динамо вдома перемогло Чорноморець завдяки двом голам з пенальті. Кияни йдуть третіми з 35 очками, Чорноморець на 11 місці з 12 балами.

Україна17 тур

Динамо - Чорноморець: Понеділок 03 грудня 2018

Динамо
Матч завершено
2 : 0
Чорноморець
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Динамо - Чорноморець Динамо Динамо Віталій Миколенко Віталій Миколенко
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