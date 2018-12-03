Динамо перемогло Чорноморець завдяки двом голам з пенальті

Динамо перемогло Чорноморець у матчі 17-го туру УПЛ завдяки влучним ударам Віктора Циганкова та Артема Бєсєдіна з пенальті.

Чемпіонат України 2018/2019, 17-й тур

Динамо – Чорноморець – 2:0

Голи: Циганков, 21 (пен), Бєсєдін, 61 (пен)

Перший тайм був досить динамічним, хоча якісних моментів було небагато. Чорноморець старався й навіть першим мав шанс відзначитись: на 12-й хвилині Бойко випустив м'яч з рук після дещо неоковирного удару Коваля з меж штрафного – на щастя для господарів, добити м'яч у ворота ніхто з одеситів не встиг. Динамо більше рухалось і виглядало більш класною командою, що, зрештою, вилилось у взяття воріт: Вербіч підправив розрізну передачу у вільну зону між захисниками, туди влетів Шапаренко, а вже у штрафному його збив Трубочкін – пенальті. Віктор Циганков з "точки" впевнено перетворив перший і єдиний удар киян у площину воріт у гол – 1:0. Наступні 25 хвилин першого тайму, однак, не змінили змісту гри, в якій було багато біготні, проривів, невдалих подач і два неточних удари з дальньої дистанціх у виконанні Шабанова та Семеніва. Словом, була типова УПЛ.

На другий Олександр Хацкевич випустив Артема Бєсєдіна, однак ніякого загострення попереду не відбулося. Чорноморець був навіть більш конкретним, маючи шанс зрівняти рахунок вже після свистка: Чорній скористався відскоком від Шабанова після передачі з правого флангу, після чого пробив у нижній правий кут – вийшло слабенько, але арбітр все одно побачив досить сумнівний офсайд. Одесити високо пресингували й активно бігали у контратаки, однак забити ніяк не вдавалося. Динамо ж, крім непоганої позиційної роботи та контролю над м'ячем, нічого не мало аж до 60-ї хвилини, коли Циганков вирішив вистрілити з дистанції. Грачов підіграв собі рукою у власному штрафному, арбітр призначив другий пенальті, а Динамо другим ударом у площину забило свій другий гол – це Артем Бєсєдін був влучним з "точки".

Після цього м'яча команди не збавили темп і не змінили малюнку гри: кияни тримали ініціативу та займалися позиційними атаками, а Чорноморець оборонявся і намагався карати за помилки. Вже через дві хвилини після голу Чорній пробив з лінії штрафного, і м'яч рикошетом ледь не влетів у протилежний від Бойка кут. На 70-й Динамо втратило супершанс: Бєсєдін та Циганков вирвались у контратаку та вийшли віч-на-віч з Кожухарем, Артем віддав передачу на Віктора, однак Трубочкін в останній момент встиг повернутися й вибити м'яч з-під капітана "біло-синіх". Через чотири хвилини вже Бойко став "героєм" моменту, вибивши м'яч прямо на Чорнія, але той, обігравши захисника, не влучив у порожні ворота! Господарі відповіли вже у компенсований час, однак Циганкову не вистачило сантиметрів до замикання прострілу Дуелунда.

Зрештою, підопічні Олександра Хацкевича втримали суху перемогу. Динамо набрало 35 очок, продовжуючи знаходитись на третій позиції в мінімальним відставанням від Олександрії (боже, це якийсь сюр), а Чорноморець залишився з 12 очками на передостанній сходинці в турнірній таблиці.