Миколенко отримав зворушливий лист від стюарда, який передав гроші на підтримку України
Захисник Евертона Віталій Миколенко поділився зворушливим листом від співробітника Гудісон Парк.
"Сьогодні після гри я отримав лист від стюарда Томмі, який запав мені в душу, і в мене не було слів, коли я його відкрив. Я сподіваюсь, Томмі на мене не образиться за цей пост.
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Хочу ще раз подякувати цьому чоловіку з великим серцем, який намагається допомогти моїй рідній країні та всім людям які небайдужі", – написав Миколенко в Instagram, де показав лист. У ньому стюард попросив відправити гроші на підтримку України, додавши до них 20 фунтів стерлінгів.
Додамо, що Миколенко сьогодні допоміг Евертону сенсаційно здолати Манчестер Юнайтед (1:0). Сам українець став одним із найкращих у складі "ірисок", вчергове зупинивши Роналду.
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