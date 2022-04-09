"Сьогодні після гри я отримав лист від стюарда Томмі, який запав мені в душу, і в мене не було слів, коли я його відкрив. Я сподіваюсь, Томмі на мене не образиться за цей пост.

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Хочу ще раз подякувати цьому чоловіку з великим серцем, який намагається допомогти моїй рідній країні та всім людям які небайдужі", – написав Миколенко в Instagram, де показав лист. У ньому стюард попросив відправити гроші на підтримку України, додавши до них 20 фунтів стерлінгів.

Додамо, що Миколенко сьогодні допоміг Евертону сенсаційно здолати Манчестер Юнайтед (1:0). Сам українець став одним із найкращих у складі "ірисок", вчергове зупинивши Роналду.

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