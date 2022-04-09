"Сегодня после игры я получил письмо от стюарда Томми, которое впало мне в душу, и у меня не было слов, когда я его открыл. Я надеюсь, что Томми на меня не обидится за этот пост.

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Хочу еще раз поблагодарить этого мужчину с большим сердцем, который пытается помочь моей родной стране и всем людям, которые небезразличны", – написал Миколенко в Instagram, где показал письмо. В нем стюард попросил отправить деньги в поддержку Украины, добавив к ним 20 фунтов стерлингов.

Добавим, что Миколенко сегодня помог Эвертону сенсационно одолеть Манчестер Юнайтед (1:0). Сам украинец стал одним из лучших в составе "ирисок", в очередной раз остановив Роналду.

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