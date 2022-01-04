Евертон підсилив захисну ланку шотландським гравцем Нейтоном Паттерсоном, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт з футболістом розрахований до літа 2027-го. Сума угоди не розголошується, але за даними Transfermarkt, Рейнджерс отримав за Нейтона 14 млн євро. 20-річний футболіст здебільшого виступає праворуч в обороні, але може зіграти на лівому фланзі (де виступає Миколенко) та правим півзахисником.

У поточному сезоні Нейтон зіграв у 11-ти матчах за Рейнджерс в усіх змаганнях, у яких відзначився одним асистом. Також оборонець дебютував у 2021 році за збірну Шотландії, зіграв у 6-ти поєдинках та віддав 1 результативну передачу.

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