Українець вийде у основі "ірисок", як і кілька днів тому у поєдинку проти Вест Хема (1:2). Пряма трансляція – на Setanta Sports, а за основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24".

Евертону загрожує виліт з АПЛ – Лемпард має план порятунку Миколенка і Ко

Миколенко вперше у своїй кар'єрі розпочинає два поспіль матчі АПЛ зі старту. Захисник приєднався до Евертона ще 1 січня, однак ні Бенітес, ні Лемпард не давали йому такої розкоші. Загалом це буде 5 гра Віталія в рамках АПЛ.

Додамо, що зараз Евертон перебуває на 17-й сходинці, випереджаючи зону вильоту всього на 3 очки. Бернлі йде передостаннім, маючи на 4 пункти менше, ніж команда Лемпарда.

Вест Хем прорвався в топ-6 АПЛ – Миколенко близький до історичного фіаско, Ярмоленко в тіні феєричного камбеку Бовена