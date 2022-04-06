Украинец выйдет в основе "ирисок", как и несколько дней назад в поединке против Вест Хэма (1:2). Прямая трансляция – на Setanta Sports, а за основными событиями игры можно следить в онлайне "Футбол 24".

Эвертону грозит вылет из АПЛ – у Лемпарда есть план спасения Миколенко и Ко

Миколенко впервые в своей карьере начинает два подряд матча АПЛ со старта. Защитник присоединился к Эвертону еще 1 января, однако ни Бенитес, ни Лэмпард не давали ему такой роскоши. В общей сложности это будет 5 игра Виталия в рамках АПЛ.

Добавим, что сейчас Эвертон находится на 17-й строчке, опережая зону вылета всего на 3 очка. Бернли идет предпоследним, имея на 4 пункта меньше, чем команда Лэмпарда.

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