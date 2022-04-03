Миколенко вийшов у стартовому складі та й взагалі на поле вперше за 3 тури. Ярмоленко традиційно почав у запасі. Перший удар трапився на 5 хвилині після того, як наш легіонер дозволив прострілити зі свого флангу Фредеріксу. Удар Форналса заблокували. Підключився Миколенко і до дебютної спроби гостей. Підтримав атаку пасом на Калверта-Льюїна, після чого Рішарлісон намагався влучити в польоті ножицями – також блок. Далі ж Миколенко пережив важкі хвилини. Атака за атакою від Бовена, який повернувся вперше за місяць, пропустивши 4 матчі у всіх турнірах.

Вест Хем – Евертон:онлайн-трансляція матчу АПЛ

Топовий конкурент Ярмоленка за місце правого вінгера створив супермомент для Форналса і став єдиним у перші 20 хвилин, хто влучив у площину воріт. Команда Лемпарда відповіла ще кількома заблокованими ударами Рішарлісона, Грея і Холгейта. В якийсь момент Евертон почав контролювати м'яч на рівні 80%. Відзначаємо статистику Миколенка у першій половині стартового тайму: всі 18 пасів українця знаходили партнерів, жодної втрати. Спокійно і солідно, хоч моментами надто перестраховувально.

Класний ривок Миколенка з глибини. А ось пас Рішарлісона у напрямку штрафного нікудишній, довелося фолити екс-динамівцю. Бовен заробив стандарт, сфолив Холгейт. Ідеальна позиція для Крессвелла, який зарядив над стінкою у дев'ятку. Рішарлісон запоров крутий асист голкіперу збірної Англії. Пікфорд від своїх воріт вирізав ідеальний пас за спини. Нападник національної команди Бразилії ефектно перекидав Фабіанскі, але дав трохи вище. Миколенку вперше дали подати стандарт, невдала спроба. Програв Віталій і верх у своєму штрафному, але там офсайд.

Наприкінці першого тайму Годфрі обрізався. Пройшла миттєва контра. Миколенко залишився відрізаним у центрі поля, Форналс розіграв, Бенрама вивів Антоніо на голкіпера. Форвард збірної Ямайки обіграв Пікфорда і схибив лише з гострого кута. Миколенко непогано страхує на перехопленні в центрі штрафного. Гра розкривається, бачимо улюблений для Вест Хема сценарій, коли з'являється степовий простір.

Івобі сьогодні грає десятку і дуже навіть продуктивно. У першому таймі вивів сам на сам Рішарлісона, по перерві розрізав лінії оборони уже для Калверт-Льюїна. В обох випадках нападники схибили. А ось захисник Холгейт свій момент реалізував. Миколенко підключився до атаки і допоміг Рішарлісону заробити кутовий. Після подачі Грея бразилець виграв боротьбу і скинув під удар. Снаряд з рикошетом від Форналса влетів у дальній кутик.

Миколенко став співучасником другого пропущеного. Так, Кін з Івобі наварили при простій передачі в центрі поля, але далі Віталій застряг і дозволив Антоніо уникнути офсайдної пастки. Майкл не переграв Пікфорда, однак тут уже Бовен випередив усе того ж Віталія і розстріляв порожні ворота. Майкл Кін – феноменальний персонаж. Наскільки ж впала його форма в нинішньому сезоні. Наварив з голом, а на 65 хвилині заробив другу жовту. Крессвелл зі штрафного ледь дубль не оформив – трохи не докрутив.

Опорник Нобл замість Бовена на 70 хвилині. Трохи не те, чого ми очікували. Мойєс боїться втратити перемогу, граючи в більшості? Миколенко класно підстрахував партнерів, перервавши простріл Форналса після чергового контрнаступу з морем простору. Ярмоленко готується вийти на 80 хвилині, Бенрама піде відпочити. Тут же показують нам Миколенка. Віталій проривається лівим краєм і вчетверте невдало прострілює. Згодом український фулбек ще й пробив неробочою правою під задоволений іронічний гул фанатів суперника. Відразу ж показали розчарування Лемпарда.

Вест Хем набрав 51 бал, що дало змогу тимчасово прорватися на 5 місце, обійшовши Тоттенхем і Манчестер Юнайтед, у яких стільки ж пунктів, але ще матчі в запасі. Евертон залишився в небезпечній зоні на тріо команд, які вилітають. Тут найбільша загроза від Бернлі, який відстає на 4 очки, але в середу, 6 квітня, прийматиме Миколенка і компанію в такому собі матчі сезону