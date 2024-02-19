Евертон не перемагав у чемпіонаті понад два місяці, або ж протягом семи матчів. Однак на зміну тренера наважилися суперники "ірисок". Крістал Пелас за кілька годин до звітного матчу оголосив про відставку Роя Ходжсона. Причиною стали і результати, і раптове погіршення стану здоров'я досвідченого фахівця. Новим тренером "орлів" став Олівер Гласнер, який перебува на трибунах Гудісон Парк.

Тренер-рекордсмен АПЛ офіційно втратив роботу за кілька годин до матчу проти українця

Віталій Миколенко вчора одружився. Очевидно, гучних святкувань не влаштовували – сьогодні українець звично вийшов у стартовому складі. Сили йому були потрібні. У першому таймі кілька разів залишали українця одного проти двох суперників. Наш земляк вигідно обирав позицію, даруючи своїй команді шанс перегрупуватися й нівелювати загрозу. Значно перспективніше Крістал Пелас оголяв інші зони.

В атаці Евертон грав дуже примітивно. Переважно дальні закидання в надії, що Калверт-Льюїн зможе зачепитися. Парочку разів вийшло. Домінік навіть заробив перспективний штрафний, але гостям знадобилося понад годину, щоб вперше пробити у площину воріт суперника. Активно ходив уперед і Миколенко. Віталій і бити намагався, і шукати партнерів передачами. Втім, успіху в цих діях не досяг.

За іронією долі, Евертон пропустив, коли сам почав грати активніше. Шикарний гол забили з-під Миколенка. Віталій залишився страхувати центрального захисника, але той програв свою боротьбу Матета. Форвард Крістал Пелас зумів скинути на Айю, а Миколенко був задалеко, щоб встигнути накрити. Та й удар у ганця вийшов дуже хорошим. У Пікфорда було дуже мало шансів врятувати.

Гості, здобувши перевагу в рахунку, відійшли в глибоку оборону. Непоганий план, адже позиційні атаки – не найсильніша зброя Евертона. Хоча допомагав навіть Миколенко. Українець встиг віддати два ключових паси, а це дуже пристойний результат. Однак гол зробили інші. Голкіпер врятував після удару Гарнера, але перевів на кутовий. Після подачі Макніла Джонстон зіграв не дуже впевнено, дозволивши Онана переправити м'яч у сітку.

Евертон нічия не влаштовувала. Господарі до останнього намагалися насідати на ворота суперника. Непогану передачу вирізав Миколенко – Бету зовсім трохи не влучив у площину. Зрештою, Крістал Пелас вистояв і зумів не програти в першому матчі після зміни тренера. Навіть нічиєї вистачило "ірискам", щоб покинути зону вильоту (обійшли Лутон за додатковими показниками).