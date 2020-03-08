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Миколенко назвав свою "улюблену" команду в українській Прем’єр-лізі

13:09 1307 Читать на русском
Миколенко назвав свою "улюблену" команду в українській Прем’єр-лізі
Віталій Миколенко / Фото з відкритих джерел

Захисник київського Динамо Віталій Миколенко поділився емоціями після поєдинку 22-го туру чемпіонату України проти Олександрії (3:1).

47’ Олексій Довгий
62’ Дмитро Гречишкін
 
Артем Шабанов 45’
Віталій Буяльський 60’
Віталій Миколенко 85’
45’ Артем Шабанов
47’ Олексій Довгий
60’ Віталій Буяльський
62’ Дмитро Гречишкін
85’ Віталій Миколенко

"Виходячи на поле в Олександрії, ми вже знали результат матчу Десна – Зоря, а перший тайм навіть встигли подивитись. Але особливо не надавали цьому значення – важливо було самим перемогти.

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Націленого пасу на Шабанова я точно не віддавав – просто намагався прострілити у ворота, щоб хтось замкнув. Але після матчу сказав йому, що його гол і перемога команди – найкращий подарунок на день народження.

Щодо свого гола... В принципі, там особливо сенсу і часу не було підлаштовуватися. Не можу сказати, що пробивав зряче, по-більярдному – побачив, що дальній кут відкритий і хотів влучити туди. Тепер виходить, що Олександрія моя "улюблена" команда, адже обидва своїх м'ячі у Прем'єр-лізі я забив саме їй, ще й віддав гольовий пас", – цитує Миколенка офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Миколенко у переможному для своєї команди матчі проти Олександрії (3:1) у 22-му турі відзначився забитим голом та віддав результативну передачу на Артема Шабанова.

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