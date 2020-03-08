Миколенко назвав свою "улюблену" команду в українській Прем’єр-лізі

Захисник київського Динамо Віталій Миколенко поділився емоціями після поєдинку 22-го туру чемпіонату України проти Олександрії (3:1).

"Виходячи на поле в Олександрії, ми вже знали результат матчу Десна – Зоря, а перший тайм навіть встигли подивитись. Але особливо не надавали цьому значення – важливо було самим перемогти.

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Націленого пасу на Шабанова я точно не віддавав – просто намагався прострілити у ворота, щоб хтось замкнув. Але після матчу сказав йому, що його гол і перемога команди – найкращий подарунок на день народження.

Щодо свого гола... В принципі, там особливо сенсу і часу не було підлаштовуватися. Не можу сказати, що пробивав зряче, по-більярдному – побачив, що дальній кут відкритий і хотів влучити туди. Тепер виходить, що Олександрія моя "улюблена" команда, адже обидва своїх м'ячі у Прем'єр-лізі я забив саме їй, ще й віддав гольовий пас", – цитує Миколенка офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Миколенко у переможному для своєї команди матчі проти Олександрії (3:1) у 22-му турі відзначився забитим голом та віддав результативну передачу на Артема Шабанова.

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