Миколенко назвал свою "любимую" команду в украинской Премьер-лиге

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко поделился эмоциями после поединка 22-го тура чемпионата Украины против Александрии (3:1).

"Выходя на поле в Александрии, мы уже знали результат матча Десна – Заря, а первый тайм даже успели посмотреть. Но особо не придавали этому значения – важно было самым победить.

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Нацеленного паса на Шабанова я точно не отдавал – просто пытался прострелить в ворота, чтобы кто-то замкнул. Но после матча сказал ему, что его гол и победа команды – лучший подарок на день рождения.

Относительно своего гола... В принципе, там особо смысла и времени не было подстраиваться. Не могу сказать, что пробивал зряче, по-бильярдному – увидел, что дальний угол открыт и хотел попасть туда. Теперь получается, что Александрия моя "любимая" команда, ведь оба своих мяча в Премьер-лиге я забил именно ей, еще и отдал голевой пас", – цитирует Миколенко официальный сайт клуба.

Напомним, Миколенко в победном для своей команды матче против Александрии (3:1) в 22-м туре отметился забитым голом и отдал результативную передачу на Артема Шабанова.

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