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Миколенко назвал свою "любимую" команду в украинской Премьер-лиге

13:17 181 Читати українською
Миколенко назвал свою "любимую" команду в украинской Премьер-лиге
Виталий Миколенко / Фото из открытых источников

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко поделился эмоциями после поединка 22-го тура чемпионата Украины против Александрии (3:1).

47’ Алексей Довгий
62’ Дмитрий Гречишкин
 
Артем Шабанов 45’
Виталий Буяльский 60’
Виталий Миколенко 85’
45’ Артем Шабанов
47’ Алексей Довгий
60’ Виталий Буяльский
62’ Дмитрий Гречишкин
85’ Виталий Миколенко

"Выходя на поле в Александрии, мы уже знали результат матча Десна – Заря, а первый тайм даже успели посмотреть. Но особо не придавали этому значения – важно было самым победить.

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Нацеленного паса на Шабанова я точно не отдавал – просто пытался прострелить в ворота, чтобы кто-то замкнул. Но после матча сказал ему, что его гол и победа команды – лучший подарок на день рождения.

Относительно своего гола... В принципе, там особо смысла и времени не было подстраиваться. Не могу сказать, что пробивал зряче, по-бильярдному – увидел, что дальний угол открыт и хотел попасть туда. Теперь получается, что Александрия моя "любимая" команда, ведь оба своих мяча в Премьер-лиге я забил именно ей, еще и отдал голевой пас", – цитирует Миколенко официальный сайт клуба.

Напомним, Миколенко в победном для своей команды матче против Александрии (3:1) в 22-м туре отметился забитым голом и отдал результативную передачу на Артема Шабанова.

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Виталий Миколенко Виталий Миколенко Александрия - Динамо Киев Артем Шабанов Артем Шабанов Динамо Киев Динамо Киев Александрия Александрия
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