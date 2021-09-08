"Не знаю, чому не вдалося залишитися в Динамо. Я почувався добре, непогано грав у спарингах і до останнього думав, що залишуся. Але Луческу пояснив, що я молодий хлопець, якому потрібно грати.

"Я ще не сказав останнього слова у Динамо", – Дубінчак поділився планами на майбутнє

Він сказав, що є Миколенко – гравець збірної України, суперрівень. Я і сам розумію, що два гравці одночасно не можуть грати. Навіть в разі ротації я б не отримував достатньо ігрового часу. Я провів лише 1 хороший сезон в Дніпрі-1, а треба 2-3. Зараз Миколенко – №1 в Динамо, а як буде далі – подивимося.

Ми з Віталієм в дружніх відносинах, все нормально було на зборах. Не було такого, що піду по головах і виб'ю тебе. Ми спокійно і нормально один до одного відносились, не було ніяких моментів. Кожен намагався показати себе по-максимуму", – сказав Дубінчак для ПРОФУТБОЛ Digital.

Динамо вже другий сезон поспіль влаштовує Владислава у СК Дніпро-1 на правах оренди. У минулому розіграші УПЛ він провів 22 матчі, в яких відзначився двома асистами.

"Виходимо, а за 20-30 км стріляють "Градом": джокер із Чернігова починав у Шахтарі, шокований МЮ і рветься забити Динамо