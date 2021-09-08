"Не знаю, почему не удалось остаться в Динамо. Я чувствовал себя хорошо, неплохо играл в спаррингах и до последнего думал, что останусь. Но Луческу объяснил, что я молодой парень, которому нужно играть.

"Я еще не сказал последнего слова в Динамо", – Дубинчак поделился планами на будущее

Он сказал, что есть Миколенко – игрок сборной Украины, суперуровень. Я и сам понимаю, что два игрока одновременно не могут играть. Даже в случае ротации я бы не получал достаточно игрового времени. Я провел всего 1 хороший сезон в Днепре-1, а надо 2-3. Сейчас Миколенко – №1 в Динамо, а как будет дальше – посмотрим.

Мы с Виталием в дружеских отношениях, все нормально было на сборах. Не было такого, что пойду по головам и выбью тебя. Мы спокойно и нормально друг к другу относились, не было никаких моментов. Каждый пытался показать себя по максимуму", – сказал Дубинчак для ПРОФУТБОЛ Digital.

Динамо уже второй сезон подряд устраивает Владислава в СК Днепр-1 на правах аренды. В прошлом розыгрыше УПЛ он провел 22 матча, в которых отметился двумя ассистами.

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