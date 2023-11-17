З "ірисок" знімуть 10 балів за недотримання правил фінансового фейр-плей. Втім, на цьому проблеми Евертона не закінчаться.

Манчестер Сіті і Челсі можуть викинути з АПЛ – покарання Евертона не залишає шансів для альтернативи

Як інформує Daily Mail, Бернлі, Лідс і Лестер мають намір подати до суду. Загальна сума позову – 300 млн фунтів. Вона склалася з оцінки клубів щодо збитків, завданих не вильотом Евертона. Керівники трьох клубів провели переговори, в рамках яких наміри підтвердилися.

Минулого сезону "іриски" уникли вильоту з АПЛ у завершальному турі. Лідс і Лестер вилетіли в Чемпіоншип. Бернлі вважає, що Евертон порушував правила фінансового фейр-плей ще позаминулого сезону. Тоді "бордові" вилетіли з АПЛ.

Усі три клуби висловлювали невдоволення тим, що вердикт у справі Евертона не був винесений ще під час попереднього сезону. Якби очки з "ірисок" зняли минулого сезону, то вони б вилетіли. Після того, як комісія АПЛ визнала Евертон винним, клуби вважають, що перебувають у ще сильнішій позиції.

Перспектива зіткнутися зі спільним судовим позовом від трьох інших команд є ще одним серйозним ударом для мерсисайдців і може зірвати заплановане поглинання американською інвестиційною компанією 777 Partners.

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