Миколенко может перебраться в Италию – украинца хочет топ-клуб, но есть одна проблема

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко попал на радары команды Дженнаро Гаттузо.

Триумфатор нынешнего Кубка Италии Наполи продолжает следить за защитником Динамо Виталием Миколенко, сообщает издание AreaNapoli.it.

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По информации источника, неаполитанский клуб рассмотрит возможность покупки левого защитника лишь при условии, если команду покинут алжирец Фаузи Гулам или албанец Эльсейд Хюсай. При этом Наполи ищет игрока на перспективу, а основным левым защитником пока останется Мариу Руй. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис готов потратить на трансфер не более 10 млн евро.

Среди основных бюджетных кандидатов, кроме Миколенко, называют также защитников – Константиноса Цимикаса (Олимпиакос), Михала Карбовника (Легия), Томаша Тавареша (Бенфика). Среди более дорогих вариантов – Эмерсон (Челси) и Сеад Колашинац (Арсенал).

К слову, трансфер Миколенко оценивается в 10-12 млн евро – это дороже, чем потенциальный переход Карбовника, но дешевле, чем подписание Цимикаса, за которого просят 20 млн евро.

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