Украинский защитник в товарищеском поединке против Блэкпула забил дебютный гол на сборах, а также оформил ассист. Главный тренер отметил действия Миколенко, хотя и не выделил украинца – ему просто понравились действия крайних защитников.

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– Учитывая такую ​​схему, насколько вы довольны тем, что оба крайних защитника отдали голевые передачи?

– Они должны это делать, если мы собираемся играть так, как делали это сегодня. Наша схема выглядит оборонительной, и я чувствую, что она делает нас крепче, но мы также должны больше атаковать – и это особенно касается крайних защитников".

Я считаю, что стартовые позиции и забеги Миколенко и Паттерсона были хорошими. Мы поразили Блэкпул несколькими хорошими передачами, да и в целом многие элементы нашей модели игры сегодня были лучше, чем раньше, – заявил Фрэнк Лэмпард на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что Нейтон Паттерсон – конкурент Виталия Миколенко в Эвертоне. В матче против Блэкпула шотландец сыграл на более присущей себе позиции правого фулбека, однако он может выйти и на левом фланге.

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