Эвертон принимает Борнмут в 8 туре АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости.

Матч Эвертон – Борнмут стартует в 17.00 по киевскому времени. Смотреть матч можно на канале Setanta Sports+ Украина и на платформе Setanta Sports. Текстовый онлайн проводит "Футбол 24".

"У Мудрика есть то, что имеют Роналду, Неймар и Мбаппе": экс-звезда Челси расхвалил украинца после дебютного гола

Бывшие динамовцы Виталий Миколенко и Илья Забарный вышли в основе в отличие от Михаила Мудрика, оказавшегося в запасе Челси на игру с Бернли. Эвертон и Борнмут являются прямыми конкурентами в борьбе за выживание.

Стартовый состав Эвертона:

Стартовый состав Борнмута: