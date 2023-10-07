Миколенко и Забарный не повторили судьбу Мудрика: онлайн-трансляция и составы матча Эвертон – Борнмут
16:18 - Читати українською
Эвертон принимает Борнмут в 8 туре АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости.
Матч Эвертон – Борнмут стартует в 17.00 по киевскому времени. Смотреть матч можно на канале Setanta Sports+ Украина и на платформе Setanta Sports. Текстовый онлайн проводит "Футбол 24".
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Бывшие динамовцы Виталий Миколенко и Илья Забарный вышли в основе в отличие от Михаила Мудрика, оказавшегося в запасе Челси на игру с Бернли. Эвертон и Борнмут являются прямыми конкурентами в борьбе за выживание.
Стартовый состав Эвертона:
Стартовый состав Борнмута:
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