Евертон після санкцій АПЛ опинився у скрутному становищі, але в боротьбі за виживання надто рано ставити крапку.

Через порушення правил фінансового фейр-плей з мерсисайдців зняли 10 очок, тож тепер у команди залишилося лише чотири залікових пункти. Це найгірший результат сезону разом із Бернлі.

Евертон отримав рекордне покарання за фінансові порушення – команда Миколенка впаде на дно таблиці АПЛ

Для більшості команд такі показники після 12-ти турів означають неминучий виліт з еліти. Однак Евертон не повинен опускати рук. Команда Миколенка повинна взяти приклад з історії клубу. "Іриски" залишаються єдиною командою, яка зуміла уникнути вильоту, маючи чотири або менше очок на такій дистанції сезону.

Ця подія сталася це у кампанії 1994/1995, повідомляє Opta. Тож Евертону, якщо не вдасться добитися послаблення санкцій, доведеться переписати історію.