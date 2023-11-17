Эвертон после санкций АПЛ оказался в затруднительном положении, но в борьбе за выживание слишком рано ставить точку.

Из-за нарушения правил финансового фейр-плей с мерсисайдцев сняли 10 очков, теперь у команды осталось всего четыре зачетных пункта. Это худший результат сезона вместе с Бернли.

Эвертон получил рекордное наказание за финансовые нарушения – команда Миколенко упадет на дно таблицы АПЛ

Для большинства команд такие показатели после 12 туров означают неизбежный вылет из элиты. Однако Эвертон не должен опускать руки. Команда Миколенко должна последовать примеру из истории клуба. "Ириски" остаются единственной командой, сумевшей избежать вылета, имея четыре или менее очков на такой дистанции сезона.

Это событие произошло в кампании 1994/1995, сообщает Opta. Так что Эвертону, если не удастся добиться ослабления санкций, придется переписать историю.