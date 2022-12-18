Вчора (17 грудня) "каноніри" поступилися Ювентусу в спарингу, а Олександр Зінченко вкотре не потрапив навіть до заявки.

Манчестер Сіті націлився на вибагливу зірку Арсенала – доведеться повертати гроші за Жезуса і Зінченка

"Зінченко добре відновлюється, Томіясу вже тренувався на полі з нами. Цього тижня до нас приєднаються хлопці, які грали на ЧС, а на фіналі ми зможемо оцінити стан Саліба у збірній Франції", – цитує Артету football london.

Клубний сезон для Арсенала відновиться 26 грудня домашнім матчем проти Вест Хема. "Каноніри" пішли на паузу лідерами таблиці з 5 очками переваги над Ман Сіті.

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