Віталій Миколенко вдесяте вийшов у стартовому складі Евертона – сезоні 2022/23 українець не пропустив ще жодного поєдинку Прем'єр-ліги. На момент початку гри Тоттенхем – Евертон підопічні Антоніо Конте набрали 19 очок і посідали 3 місце. "Іриски" з 10-ма балами йшли на 12-й сходинці турнірної таблиці.

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На тижні Тоттенхем переграв Айнтрахт у Лізі чемпіонів та захопив лідерство у квартеті. У стартовому складі "шпор" вийшов Рішарлісон, який у минулому сезоні був лідером атак Евертона. Компанію бразильцю традиційно склали Харрі Кейн і Сон Хин Мін.

Вже на першій хвилині Миколенко в боротьбі добряче "вставив" Рішарлісону – екс-одноклубник українця не одразу оклигав від такого прийому, кілька секунд посидівши на газоні. Тоттенхем у перші хвилини затиснув гостей на їхній половині поля. Евертон лише оборонявся, але "шпори" таки знаходили моменти для ударів. Спробу Кейна заблокував Тарковскі, а Рішарлісон пробив вище після того як Миколенко не встиг накрити бразильця.

Евертон не міг навіть вийти в центр поля. Двічі впродовж хвилини "іриски" втратили м'яч поблизу власного штрафного. Падіння Сона в карному майданчику залишилося без уваги арбітра, а перспективний штрафний зіпсував сам кореєць, пробивши у стінку. Дальній постріл Кейна був заблокований, а гості за половину тайму так і не змогли бодай раз пробити у бік воріт Льоріса. Втім, і Пікфорд у гру зовсім не вступав – господарі били лише "в молоко".

Але перший же контрвипад Евертона цілком міг завершитися голом. Демарай Грей втік від суперника, однак з гострого кута пробив значно вище. Нарешті стало веселіше – Кейн у штрафному прибрав Миколенка, але Пікфорд вчасним виходом із воріт підстрахував українця. Гості відповіли двома неточними ударами, а апеляції Рішарлісона про призначення пенальті арбітр Пол Тірні проігнорував.

Евертон на останніх хвилинах тайму провів ше одну блискавичну контратаку. Після помилки Хьойберга Онана вибіг майже віч-на-віч із Льорісом, але пробив вище! Найкращий момент у матчі змарнували гості. Тоттенхем контролював гру, але ледь не пропустив. Зрештою, 0:0, супершанс Евертона і лише один удар у площину на дві команди – підсумок першого тайму, у якому гостріше виглядали підопічні Конте. Хоча за xG на гол не награв ніхто – 0,57 проти 0,45.

На старті другої половини гри Тоттенхем втратив Рішарлісона. Бразилець пішов з поля, помітно накульгуючи. Нагадаємо, до старту ЧС-2022 залишився місяць...

Тут же "шпори" створили хороший момент. Кейн відірвався від Миколенка і пробив з льоту – Пікфорд парирував, а Сон на добиванні не влучив. Тут же Гуйє прямою ногою грубо в'їхав у Хьойберга. Тільки жовта, пощастило сенегальцю. Присів на газон і Миколенко, який прийняв на себе удар Догерті. Обійшлося – українець продовжив гру.

На 58-й хвилині Тоттенхем заробив пенальті. Пікфорд відбив м'яч перед собою і збив Кейна, який мчав на добивання. Дуель гравців збірної Англії виграв нападник "шпор" – 1:0 на користь господарів. Провина на пропущеному м'ячі повністю на кіпері Евертона, який одразу це усвідомив і перепросив у партнерів.

Пропущений "ірисками" гол не змінив сценарію гри. Евертон не поспішав йти вперед, попри відставання в рахунку. Абсолютна інертність підопічних Лемпарда в атаці. На 81-й хвилині Віталій Миколенко записав своє прізвище у протокол, отримавши жовту картку за фол проти Догерті.

На 86-й хвилині все стало зрозуміло. П'єр-Еміль Хьойберг прийняв м'яч у штрафному і поклав у кут воріт Пікфорда. Кейн запустив у прорив Бентанкура, Миколенко не встиг заблокувати простріл, а хавбек збірної Данії поставив крапку в матчі. 20:4 за ударами, 7:0 за ударами у площину, 2,33 проти 0,54 xG – атака команди Лемпарда сьогодні провалилася, а Пікфорд у вирішальний момент підвів у захисті.

2:0 – Тоттенхем набрав 23 очки і наздогнав Манчестер Сіті, який свій матч проти Ліверпуля зіграє в неділю. Підопічні Антоніо Конте посідають 3 місце в АПЛ. У Евертона залишилося 10 балів – це 14 позиція.

Віталій Миколенко відіграв доволі посередній поєдинок. До травми Рішарлісона саме українець найчастіше опинявся поруч із бразильцем. Виходило так собі – мінімум двічі нападник вигравав позицію і бив по воротах Пікфорда. Та й Харрі Кейн одного разу теж ефектно прибрав Віталія. Sofa Score назвала Миколенка найгіршим у захисті Евертона (6,4). WhoScored був ще суворішим – 6,0. Українець провалився у єдиноборствах (2 виграних із 7-ми), 4 рази втратив м'яч та отримв жовту. З позитиву – висока точність передач (92%, 44 точні паси з 48-ми).