Захисник Евертона Віталій Миколенко повідомив про майже нульову комунікацію з партнерами по національній команді.

"Якщо чесно, це дуже дивно, але ми не спілкуємося, ті, хто грають в Англії.

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Я бачився тільки з Мішою Мудриком, Єгором Ярмолюком один раз за весь час – це після збірної. І Назарій Русин приїжджав додому до мене, бо в нього вже відпустка була.

Це дуже дивно, але ми мало спілкуємося. Іллюха Забарний запрошував у гості, але в нас не вийшло", – сказав Миколенко у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, Віталій потроху оговтується від травми гомілкостопу, через яку пропустив залишок сезону в АПЛ. 30 травня він планує розпочати роботу з м'ячем, а 4 червня повернеться у загальну групу.

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