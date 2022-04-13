"Я зателефонував знайомій людині, заступнику війсккома відділку, до якого я належу. Я приїхав, поспілкувався, мені сказали: "Миколайовичу, ви добре подумали?". Я відповів: "Дуже добре". От і все.

"Хай краще візьмуть кулю і засадять собі в лоб": Вернидуб радить не повертатися політикам, які втекли з України

Розпитував про артилерію, але з нею я не знайомий. От з автоматом знайомий, вмію і знаю, що з ним робити. Буду допомагати, робити все, що скажуть", – запевнив Вернидуб в інтерв'ю Pressing.

Нагадаємо, 56-річний фахівець після початку війни негайно покинув розташування свого клубу (Шерифа) і вступив до лав ЗСУ, щоб боронити нашу землю від окупанта.

Де Дзербі – out. Шахтар між Вернидубом та Скрипником