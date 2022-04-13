"Миколайовичу, ви добре подумали?": Вернидуб зізнався, як його зустріли у військкоматі
Юрій Вернидуб без зайвих вагань проміняв костюм тренера на форму військового і автомат.
"Я зателефонував знайомій людині, заступнику війсккома відділку, до якого я належу. Я приїхав, поспілкувався, мені сказали: "Миколайовичу, ви добре подумали?". Я відповів: "Дуже добре". От і все.
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Розпитував про артилерію, але з нею я не знайомий. От з автоматом знайомий, вмію і знаю, що з ним робити. Буду допомагати, робити все, що скажуть", – запевнив Вернидуб в інтерв'ю Pressing.
Нагадаємо, 56-річний фахівець після початку війни негайно покинув розташування свого клубу (Шерифа) і вступив до лав ЗСУ, щоб боронити нашу землю від окупанта.