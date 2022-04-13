– Як гадаєте, що буде з людьми, які (та їхні партії) багато розказували до війни, а в перші її дні втекли. Є такі й у футболі, зокрема Суркіси. Боюсь, щоб вони не повернулись, а люди відразу позакривали на це все очі.

– Якщо вони повернуться, то їх повернуть в інше місце. Думаю, розумієте, в яке. І це буде дуже справедливо і правильно. Нехай краще не повертаються. Їхні дії показали, на що вони гідні. Оці "куля в лоб" і так далі.

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Хай краще візьмуть цю кулю і дійсно засадять її собі в лоб. Хай ніколи сюди не повертаються і не заважають нам жити, будувати неньку-Україну та жити так, як ми хочемо, – відрубав Вернидуб в інтерв'ю Pressing.

Нагадаємо, сам український фахівець після війни негайно покинув розташування свого клубу (Шерифа) і вступив до лав ЗСУ, щоб боронити нашу землю від окупанта.

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