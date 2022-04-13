"Я позвонил знакомому человеку, заместителю военкома отдела, к которому я принадлежу. Я приехал, пообщался, мне сказали: "Николаевич, вы хорошо подумали?". Я ответил: "Очень хорошо". Вот и все.

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Спрашивал об артиллерии, но с ней я не знаком. Вот с автоматом знаком, умею и знаю, что с ним делать. Буду помогать, делать все, что скажут", – сказал Вернидуб в интервью Pressing.

Напомним, 56-летний специалист после начала войны немедленно покинул расположение своего клуба (Шерифа) и вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать нашу землю от оккупанта.

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