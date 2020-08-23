Міхайловіч здав позитивний тест на коронавірус – тренер Болоньї у зоні підвищеного ризику через смертельну хворобу

Тест 51-річного серба на COVID-19 виявився позитивним, інформує офіційний сайт італійського клубу.

Екс-президент українського клубу помер від коронавірусу

На щастя, жодних серйозних симптомів у Міхайловіча немає, і найближчі два тижні він проведе в ізоляції. Наставник Болоньї перебуває у групі ризику, оскільки лише нещодавно завершив курс хіміотерапії від лейкозу. Важка хвороба крові разом з коронавірусом можуть призвести до вкрай неприємних наслідків і навіть смерті.

Болонья проведе додаткові тестування всіх гравців та персоналу клубу. Наразі команда готується до нового сезону Серії А, який розпочнеться 19 серпня.

Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо