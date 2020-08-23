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Міхайловіч здав позитивний тест на коронавірус – тренер Болоньї у зоні підвищеного ризику через смертельну хворобу

14:52 - Читать на русском
Міхайловіч здав позитивний тест на коронавірус – тренер Болоньї у зоні підвищеного ризику через смертельну хворобу
Сініша Міхайловіч / Reuters

Головний тренер Болоньї Сініша Міхайловіч вкотре змушує хвилюватися за своє здоров'я.

Тест 51-річного серба на COVID-19 виявився позитивним, інформує офіційний сайт італійського клубу.

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На щастя, жодних серйозних симптомів у Міхайловіча немає, і найближчі два тижні він проведе в ізоляції. Наставник Болоньї перебуває у групі ризику, оскільки лише нещодавно завершив курс хіміотерапії від лейкозу. Важка хвороба крові разом з коронавірусом можуть призвести до вкрай неприємних наслідків і навіть смерті.

Болонья проведе додаткові тестування всіх гравців та персоналу клубу. Наразі команда готується до нового сезону Серії А, який розпочнеться 19 серпня.

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Теги
Італія коронавірус Сініша Сініша Міхайловіч Болонья Болонья
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