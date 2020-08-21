Екс-президент українського клубу помер від коронавірусу

Сумна звістка прийшла до нас з Тернополя – не стало відомого українського грузинського бізнесмена грузинського походження.

Вчора, 20 серпня, пішов з життя колишній президент тернопільської Ниви Автанділ Мдінарадзе, повідомляє видання Спорт Тернопільщини.

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Напередодні у важкому стані він потрапив до першої міської лікарні міста Тернополя з діагнозом COVID-19, про що на своїй сторінці у Facebook написала його дружина Олександра. Автанділу було 60 років.

Нагадаємо, Мдінарадзе у сезоні-2012/13 розпочав амбітний проект із повернення клубу в еліту українського футболу. Запросивши на тренерську посаду Ігоря Яворського, Нива зуміла підвищитися у класі і повернутися до Першої ліги. Взимку 2015 року меценат передав клуб новим власникам.

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