Михайличенко зробив фінт вухами, "косарі, женці" і природний феномен Шабанова – гостра реакція соцмереж на Зоря – Динамо

Динамо здолало Зорю (1:3) в центральному матчі 26 туру УПЛ. Пропустивши першими, кияни перевернули гру в другому таймі. Внаслідок цієї перемоги Динамо обійшло суперника в турнірній таблиці та піднялося на друге місце. Ми зібрали реакцію журналістів і блогерів на битву за ЛЧ.

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Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков вважає, що Динамо перемогло за явної ігрової переваги. А також ставить питання усім сторонам. "Динамівцям" – чому чекали пропущеного м'яча? Суддям – чому так довго вивчали грубий фол проти Сидорчука? Зорі – чому "косарі, женці" знищували гравців Динамо?

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Коментатор Setanta Sports Ігор Бойко поділився думкою, яка виникла у багатьох. "Матч був дуже низьким за якістю", – пише він, акцентуючи увагу на кількох епізодах. "Зоря краще організована команда, яка краще розуміє, що потрібно робити, але просто не може це виконати до кінця. У Динамо гірше з організацією, але клас виконавців своє зробив", – головний посил коментатора.

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Блогер і аналітик Михайло Смоловой розбирає поєдинок з допомогою статистики. Детальніше можна почитати в його каналі, а висновок звучить так: "У цього Динамо сьогодні такий же запас міцності перед Зорею, який у Шахтаря перед Динамо. Зарахуй Монзуль гол Сидорчука – нас би все одно дістали при 2:0 і випотрошили. Тут те ж саме – це Динамо могло вийти "сухим" навіть з 0:2".

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Відомий скаут Алекс Великих зробив експрес-аналіз матчу Зоря – Динамо. Він вважає, що вирішальною стала якість київської лави запасних, але при цьому хвалить Скрипника за зрозумілі ідеї та навчання футболістів.

А от блогер "Футбол 24" Сергій Тищенко переконує, що Олексій Михайличенко переграв у тренерській дуелі Віктора Скрипника. Перший обрав грамотний план, а другий пішов на незрозумілу авантюру.

Алекс Гремм, який пише про футбольну тактику, висловив схожу думку: "Михайличенко зробив простий фінт вухами, а в Скрипника немає ні плану, ні підсилення. У Динамо чергова перемога, яка залишає гіркий присмак".

На завершення традиційно декілька мемів від "Брутального футболу":

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