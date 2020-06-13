Зоря – Динамо: Михайличенко робить гру замінами – камбек Циганкова і гол джокера в битві за друге місце УПЛ

Зоря приймає Динамо у центральній грі 26 туру УПЛ. Рахунок та огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Зоря – Динамо на "Футбол 24", стартував о 17:00. Команди по одному разу програли і перемогли після відновлення сезону УПЛ. Динамо розтрощило Олександрію після поразки від Шахтаря, а Зоря видала значно скромніші результати (двічі по 1:0). Команда Скрипника випереджала киян лише завдяки кращим особистим зустрічам. Тож сьогодні суперників чекала надзвичайно важлива битва за друге місце, а з ним і право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Зоря – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

На 2-й хвилині Зоря організувала триходівку з першим ударом у матчі. Михайличенка на Юрченка, той у дотик перевів Громову, який скористався виходом зі своєї зони Попова. Утім, удар в Артема вийшов не дуже – без проблем для Бущана. Голкіпер Динамо класно зі свого штрафного до чужого відправив у ривок Русина. Назарій відліпився на швидкості від Абу Ханни, а ось удар з кількох метрів геть не вийшов. На 12-й хвилині Зоря знову мала забивати. Кочергін без опору Кендзьори подав, Шабанов програв верхову дуель Громову. Бущан потягнув удар з меж воротарського, а Кабаєв спробував добити – снаряд пройшов по лінії, але й судді помітили фантомний офсайд.

Михайличенко обіграв Кендзьору і заробив небезпечний штрафний – поляку довелося фолити. Юрченко з Богданом не дуже успішно розіграли стандарт, і Сидорчук заблокував удар свого колишнього партнера. Кабаєв відірвався від Шепелєва після кутового, однак пробив у Попова. Луганська команда активно просила пенальті, Балакін гру не зупинив. Важко сказати після кількох повторів, чи парирував Денис удар суперника рукою, чи снаряд пролетів максимально близько поруч з нею.

Буяльський пасом з глибини вивів Цітаішвілі по напівфлангу. Гіо розхитав Чеберка так, що центрбек Зорі травмувався, але пробив дуже слабко в руки Махарадзе. Ну, хоч перший удар киян у площину воріт трапився на 22-й хвилині. Буяльський у стилі бразильців ледь не прошмигнув по центру. Андрієвський був першим на підбиранні, заробив кутовий. Після подачі Шабанов виграв верх і пробив у напрямку дальньої стійки. Русин безуспішно намагався підправити.

Зоря – Динамо: арбітр ухвалив скандальне рішення після жорсткого фолу Кендзьори, порушивши правила VAR

Кендзьора пішов у жорсткий підкат у центрі поля. Спочатку зіграв у м'яч, але потім в'їхав ногою в Михайліченка. Балакін пішов дивитися VAR, після чого підкликав до себе динамівця. Олексій Михайличенко, як ніколи агресивно, накричав на суддю: "Ви своїм цим VAR намагаєтесь довести свою непридатність?!" Рефері вирішив виписати "гірчичник", хоча після перегляду повторів можна або вилучати, або залишати рішення без змін. Тайм більше емоцій і скандалів, ніж гри. Кендзьора обрізався наприкінці тайму, Кабаєва вивели у вільну зону, але форвард господарів вирішив не йти далі, а пробити здалеку – вище. Другий тайм ніяк не розпочнуть. Балакін не виводить команди через град зі зливою.

Друга половина зустрічі затрималася на 30 хвилин. М'яч застрягає в калюжах. На футбол це мало схоже. Хомченовський ліктем врізався в Миколенка. Схожий епізод був з грубою грою Русина до перерви. Суддя тут послідовний, без карток. Водне поло більше вдається киянам. Сидорчук, Попов і Миколенко непогано діють на випередження і в підкатах, Цітаішвіі перехитрив двох суперників. але далі не виконав. Юрченко небезпечно подав штрафний, снаряд ледь не влігся у дальній кут. Орендований у Динамо Тимчик на 53-й пройшов Сидорчука і заробив пенальті – дитяча помила Шабанова. Юрченко відправив Бущана в один кут, а сам пробив у протилежний – 1:0.

Громов ледь не вирвався сам на сам. Черговий провал у центрі поля Динамо. Вихованець донецького Шахтаря знову гостро закидав у штрафний. Громов прийняв пас Юрченка, а далі Хомченовський не пробив, як треба. Неймовірний момент! Прорив флангу Кендзьори. Михайличенко прострілює, Бущан грає на перехопленні, кияни повністю програють підбір, однак Юрченко ледь не зносить поперечину замість розстріляти порожні ворота. Андрієвський, Русин і Цітаішвілі пішли з поля. Циганков, Вербіч та Де Пена вийшли. Потрійна заміна від Михайличенка на 61-й хвилині.

І ось він камбек Віктора. Циганков запустив атаку через Вербіча, Шепелєв продовжив, а Буяльський замикав. Потягнув Махарадзе так, що і добити не змогли динамівці. Вербіч знайшов того ж Буяльського, удар у падінні, воротар Зорі на місці. Ожив Віталій з виходом звичних лідерів атаки Києва. Де Пена перехопив і кинув Вербічу. Словенець класно пройшов, але з рикошетом пробив повз. Шабанов пробивав після кутового з кількох метрів – все заходить у гостей, крім снаряда в сітку. До цього все йшло. Бущан дальнім пасом знайшов Циганкова. Віктор виграв верхову боротьбу, Вербіч протягнув у центр і віддав, а Буяльський ідеально виконав.

Миколенко лівим флангом кинув у боротьбу. Шепелєв переграв Абу Ханну і відкинув у вільну зону. Де Пена легко розстріляв воротаря. Циганков прокидав м'яч, Махарадзе, здається, встиг, але це також могло бути пенальті. Жоден повтор так і не вніс ясності. Оце так зайшов Цвек на заміну. Шипами в'їхав у ногу Сидорчука. Після консультацій з VAR суддя вилучив гравця Зорі. А капітана Динамо винесли на імпровізованих ношах у вигляді рук партнерів.