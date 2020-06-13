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Зоря – Динамо: арбітр ухвалив скандальне рішення після жорсткого фолу Кендзьори, порушивши правила VAR

18:03 2990 Читать на русском
Зоря – Динамо: арбітр ухвалив скандальне рішення після жорсткого фолу Кендзьори, порушивши правила VAR
Томаш Кендзьора / Фото ФК Динамо

Неоднозначна ситуація трапилась під час першого тайму центрального матчу 26-го туру УПЛ.

54’ Владлен Юрченко
84’ Ловро Цвєк
 
Віталій Буяльський 71’
Карлос Де Пена 75’
54’ Владлен Юрченко
71’ Віталій Буяльський
75’ Карлос Де Пена
84’ Ловро Цвєк

На 30-й хвилині арбітр зустрічі Микола Балакін показав жовту картку захиснику Динамо Томашу Кендзьорі за жорсткий підкат проти Богдана Михайліченка.

Зоря – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Варто відзначити, що для оцінки епізоду рефері скористався допомогою VAR, за правилами якого Балакін повинен був вилучити гравця, або не карати його взагалі. Арбітр не мав права показувати поляку жовту картку після відеоповтору за жодних обставин.

Нагадаємо, після першого тайму на табло нульова нічия.

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Теги
Зоря Зоря Томаш Кендзьора Томаш Кендзьора Микола Балакін Микола Балакін Зоря - Динамо Динамо Динамо
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