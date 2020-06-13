Сидорчук зазнав моторошної травми під час матчу із Зорею – гравці Динамо винесли капітана на руках

Прикрий інцидент трапився під час центрального поєдинку 26-го туру чемпіонату України.

На 82-й хвилині зустрічі легіонер Зорі Ловро Цвєк жорстко сфолив проти Сергія Сидорчука.

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Лікарі Динамо одразу кинулись на допомогу капітану київського клубу, але хавбек не зміг продовжити зустрічі. Цвєк примудрився зламати щиток лідеру "біло-синіх". Сергій не зміг самостійно покинути поле, партнери винесли його на руках.

"У Сидорчука рвана рана. Розсічення. Потрібно накладати шви. Перелому ніби немає", – повідомив після гри наставник киян Олексій Михайличенко.

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