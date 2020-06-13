toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ЗОРЯ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Сидорчук зазнав моторошної травми під час матчу із Зорею – гравці Динамо винесли капітана на руках

20:19 280 Читать на русском
Сидорчук зазнав моторошної травми під час матчу із Зорею – гравці Динамо винесли капітана на руках
Сергій Сидорчук / Фото ФК Динамо

Прикрий інцидент трапився під час центрального поєдинку 26-го туру чемпіонату України.

54’ Владлен Юрченко
84’ Ловро Цвєк
 
Віталій Буяльський 71’
Карлос Де Пена 75’
Віктор Циганков 90+6’
54’ Владлен Юрченко
71’ Віталій Буяльський
75’ Карлос Де Пена
84’ Ловро Цвєк
90+6’ Віктор Циганков

На 82-й хвилині зустрічі легіонер Зорі Ловро Цвєк жорстко сфолив проти Сергія Сидорчука.

Зоря – Динамо: Михайличенко наїхав на арбітра за скандальний фол Кендзьори

Лікарі Динамо одразу кинулись на допомогу капітану київського клубу, але хавбек не зміг продовжити зустрічі. Цвєк примудрився зламати щиток лідеру "біло-синіх". Сергій не зміг самостійно покинути поле, партнери винесли його на руках.

"У Сидорчука рвана рана. Розсічення. Потрібно накладати шви. Перелому ніби немає", – повідомив після гри наставник киян Олексій Михайличенко.

Динамо здобуло вольову перемогу над Зорею у скандальному матчі за друге місце УПЛ

blog_ava
Зоря – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ
16:50
9445
Теги
Головне Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук Динамо Динамо Відеоновини Зоря - Динамо
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
17
хв
Наполі
22:00
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук