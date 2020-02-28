Михайличенко: Якщо немає можливості зробити VAR для всіх клубів – варто його відкласти

Головний тренер київського Динамо Олексій Михайличенко поділився емоціями після програного виїзного матчу проти СК Дніпро-1 (1:3).

"Мені немає чого коментувати. Важко грати з шостої хвилини вдесятьох. Звичайно, навантаження, яке лягло на оборону, позначилося, і наприкінці матчу ми припустилися помилок, які призвели до пропущених м'ячів. Вітаю СК Дніпро-1 з перемогою.

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Навіть у меншості ми все одно грали на перемогу, намагалися досягти результату, створювали моменти, але, на жаль, реалізація підвела. Повторюся, наприкінці матчу нам не вистачило сил та концентрації. Бажання перемогти перевершило все інше, і ми припустилися помилок.

Чи правильно, коли орендовані гравці виходять на поле в матчах проти свого клубу? Який сенс зараз про це казати? Супряга зіграв та забив три м'ячі. Значить, йому дозволили. Я не втручаюся в домовленості між клубами.

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А чому ви не питаєте про VAR? Я нормально до нього ставлюся. Якщо там було вилучення – будь ласка. Стосовно пенальті теж не сперечаюся. Але всі команди мають перебувати в рівних умовах, це має бути передбачено регламентом змагань, адже без VAR суддя навіть не показав жовтої картки. Та, на жаль, цей принцип у нас не діє. Якщо немає можливості зробити VAR для всіх клубів, варто почекати, відкласти його застосування в іграх", – цитує Михайличенка офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, у матчі 20-го туру чемпіонату України Динамо на виїзді поступилось СК Дніпро-1 з рахунком 1:3. Як наслідок, кияни з 39 очками посідають другу сходинку турнірної таблиці. Однак, вже в неділю їх може потіснити луганська Зоря у разі успіху в матчі з Олімпіком.

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