СК Дніпро-1 – Динамо: вперше в історії УПЛ вилучили гравця після застосування VAR – постраждали кияни

Англія — 16:00 2759
-
Грати, як гранд: чому нинішній Лестер крутіший за чемпіонський
-
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи – Шахтар, МЮ, Інтер і інші команди отримали опонентівЛіга Європи — 14:22 24009
-
Шахтар дізнався суперника в 1/8 фіналу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 14:14 36218
-
"З кожним матчем все більше сивини у моєму волоссі": мати Степаненка – про гол свого сина у ворота БенфікиЛіга Європи — 13:40 2167
-
Бенфіка – Шахтар: "Зінедін Степаненко" взяв Лісабон, жах Матвієнка – оцінки "гірникам" за дику нічию з присмаком 1/8 ЛЄЛіга Європи — 12:25 5399