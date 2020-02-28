СК Дніпро-1 – Динамо: вперше в історії УПЛ вилучили гравця після застосування VAR – постраждали кияни

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський вписав своє ім'я в історію УПЛ в матчі 20-го туру проти СК Дніпро-1.

Буяльський став першим гравцем в історії УПЛ, який був вилучений після перегляду відеоповтору VAR.

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Півзахисник киян прямою ногою влетів у Вакулка. Спочатку арбітр поєдинку Катерина Монзуль не покарала гравця, однак після перегляду відеоповтору епізоду вилучила гравця вже на 6 хвилині.

Додамо, що поєдинок СК Дніпро-1 – Динамо проходить на Дніпро-Арені. За текстовою онлайн-трансляцією можна стежити на сайті "Футбол 24".

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