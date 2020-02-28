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Михайличенко: Если нет возможности сделать VAR для всех клубов – стоит его отложить

22:30 152 Читати українською
Михайличенко: Если нет возможности сделать VAR для всех клубов – стоит его отложить
Алексей Михайличенко / Фото из открытых источников

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко поделился эмоциями после проигранного выездного матча против СК Днепр-1 (1:3).

71’ Владислав Супряга
75’ Владимир Полевой
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга
 
Виталий Буяльский 6’
Беньямин Вербич 45+5’
6’ Виталий Буяльский
45+5’ Беньямин Вербич
71’ Владислав Супряга
75’ Владимир Полевой
82’ Владислав Супряга
90’ Владислав Супряга

"Мне нечего комментировать. Тяжело играть с шестой минуты вдесятером. Естественно, нагрузка, которая легла на оборону, сказалась, и в конце мы допустили ошибки, которые привели к пропущенным мячам. Поздравляю СК Днепр-1 с победой.

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Даже в меньшинстве мы все равно играли на победу, старались достичь результата, создавали моменты, но, к сожалению, реализация подвела. Повторюсь, в конце нам не хватило сил и концентрации. Желание победить перехлестнуло все остальное, и мы допустили ошибки.

Правильно ли, когда арендованные игроки выходят на поле в матчах против своего клуба? Какой смысл сейчас об этом говорить? Супряга сыграл и забил три мяча. Значит, ему разрешили. Я не вмешиваюсь в договоренности между клубами.

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А почему вы не спрашиваете о VAR? Я нормально к нему отношусь. Если там было удаление – пожалуйста. Относительно пенальти тоже не спорю. Но все команды должны находиться в равных условиях, это должно быть предусмотрено регламентом соревнований, ведь без VAR судья даже не показал желтой карточки. Но, к сожалению, этот принцип у нас не действует. Если нет возможности сделать VAR для всех клубов, стоит подождать, отложить его применение в играх", – цитирует Михайличенко официальный сайт клуба.

Напомним, в матче 20-го тура чемпионата Украины Динамо на выезде уступило СК Днепр-1 со счетом 1:3. Как следствие, киевляне с 39 очками занимают вторую строчку турнирной таблицы. Однако, уже в воскресенье их может потеснить луганская Заря в случае успеха в матче с Олимпиком.

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Владислав Супряга Владислав Супряга СК Днепр-1 СК Днепр-1 Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко УПЛ Видеоассистент арбитра (VAR) СК Днепр-1 - Динамо Киев
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