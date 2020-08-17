Михайліченко став найкращим гравцем свого дебютного матчу в Бельгії – екс-динамівець забив супергол

Захисник Андерлехта провів розкішний дебютний поєдинок у рамках другого туру чемпіонату Бельгії. Михайліченко став автором забитого гола та отримав звання найкращого гравця зустрічі.

Богдан Михайліченко визнаний найкращим футболістом поєдинку другого туру Ліги Жюпіле Андерлехт – Сент-Трюйден за версією InStat. 23-річний українець записав до свого активу класний гол на 41-й хвилині гри, а його команда перемогла з рахунком 3:1.

Михайліченко голом-шедевром дебютував за Андерлехт

Загалом за 79 зіграних хвилин Михайліченко здійснив 100 ТТД із браком 15%. Рейтинг ефективності його гри склав 367 балів. Колишній захисник Зорі завдав одного удару по воротах, віддав дві гострі передачі, виграв 17 єдиноборств із 23-х, здійснив 10 перехоплень і чотири підбирання, інформує Zbirna.com.

Нагадаємо, Михайліченко є вихованцем київського Динамо. Влітку минулого року захисник став повноцінним гравцем Зорі в рамках частини трансферу Олександра Караваєва. Нещодавно Андерлехт заплатив за українця близько 1,5 млн євро, а Богдан підписав контракт на 4 сезони.

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