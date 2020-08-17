Михайличенко стал лучшим игроком своего дебютного матча в Бельгии – экс-динамовец забил супергол

Богдан Михайличенко признан лучшим футболистом поединке второго тура Лиги Жюпиле Андерлехт – Сент-Трюйден по версии InStat. 23-летний украинец записал в свой актив классный гол на 41-й минуте игры, а его команда победила со счетом 3:1.
Михайличенко голом-шедевром дебютировал за Андерлехт
Всего за 79 сыгранных минут Михайличенко совершил 100 ТТД с браком 15%. Рейтинг эффективности его игры составил 367 баллов. Бывший защитник Зари нанес один удар по воротам, отдал две острые передачи, выиграл 17 единоборств из 23-х, совершил 10 перехватов и четыре подбора, информирует Zbirna.com.
Напомним, Михайличенко является воспитанником киевского Динамо. Летом прошлого года защитник стал полноценным игроком Зари в рамках части трансфера Александра Караваева. Недавно Андерлехт заплатил за украинца около 1,5 млн евро, а Богдан подписал контракт на 4 сезона.
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