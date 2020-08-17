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Михайличенко стал лучшим игроком своего дебютного матча в Бельгии – экс-динамовец забил супергол

09:48 - Читати українською
Михайличенко стал лучшим игроком своего дебютного матча в Бельгии – экс-динамовец забил супергол
Богдан Михайличенко / Photonews

Защитник Андерлехта провел роскошный дебютный поединок в рамках второго тура чемпионата Бельгии. Михайличенко стал автором забитого гола и получил звание лучшего игрока встречи.

Богдан Михайличенко признан лучшим футболистом поединке второго тура Лиги Жюпиле Андерлехт – Сент-Трюйден по версии InStat. 23-летний украинец записал в свой актив классный гол на 41-й минуте игры, а его команда победила со счетом 3:1.

Михайличенко голом-шедевром дебютировал за Андерлехт

Всего за 79 сыгранных минут Михайличенко совершил 100 ТТД с браком 15%. Рейтинг эффективности его игры составил 367 баллов. Бывший защитник Зари нанес один удар по воротам, отдал две острые передачи, выиграл 17 единоборств из 23-х, совершил 10 перехватов и четыре подбора, информирует Zbirna.com.

Напомним, Михайличенко является воспитанником киевского Динамо. Летом прошлого года защитник стал полноценным игроком Зари в рамках части трансфера Александра Караваева. Недавно Андерлехт заплатил за украинца около 1,5 млн евро, а Богдан подписал контракт на 4 сезона.

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Теги
Андерлехт Андерлехт Бельгия Богдан Богдан Михайличенко Сент-Трюйден Сент-Трюйден Украинцы за рубежом
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