Михайліченко голом-шедевром дебютував за Андерлехт

Український захисник Богдан Михайліченко у першому матчі за бельгійський клуб відзначився голом.

Українець вже у дебютному для себе поєдинку у Бельгії забив просто розкішний м'яч наприкінці першого тайму матчу проти Сент-Трюйдена.

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Михайліченко протягнув м'яч з центра поля, легко обійшов захисників та поклав м'яч чітко у нижній дальній кут – у воротаря не залишилось шансів.

До слова, після першого тайму рахунок 1:0 на користь Андерлехта. Нагадаємо, нещодавно український оборонець перейшов до бельгійської команди з луганської Зорі.

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