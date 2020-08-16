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Михайліченко голом-шедевром дебютував за Андерлехт

20:11 - Читать на русском
Михайліченко голом-шедевром дебютував за Андерлехт
Богдан Михайліченко / Фото з відкритих джерел

Український захисник Богдан Михайліченко у першому матчі за бельгійський клуб відзначився голом.

Українець вже у дебютному для себе поєдинку у Бельгії забив просто розкішний м'яч наприкінці першого тайму матчу проти Сент-Трюйдена.

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Михайліченко протягнув м'яч з центра поля, легко обійшов захисників та поклав м'яч чітко у нижній дальній кут – у воротаря не залишилось шансів.

До слова, після першого тайму рахунок 1:0 на користь Андерлехта. Нагадаємо, нещодавно український оборонець перейшов до бельгійської команди з луганської Зорі.

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Відеоновини Головне Андерлехт Андерлехт Бельгія Богдан Богдан Михайліченко Українці за кордоном
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